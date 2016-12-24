Zaferle kapatalım
Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gaziantep’i ağırlayacak olan Kara Kartal, üç puan alarak zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
RHODOLFO İLK 11'DE
Beşiktaş'ta cezası biten Marcelo'nun yanında bu akşam Rhodolfo ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, cezalı olan Adriano'nun yerine sol bekte Tosic'e şans verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, G.Antep maçında orta sahadan kapılan toplarla hızlı hücum yapmayı planlarken, defansı da öne çıkararak mesafeyi daraltacak. Güneş, forvetlerini de sık sık kaleyi yoklamaları için uyardı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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