 West Ham Töre’yi gözden çıkardı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    West Ham Töre’yi gözden çıkardı

    West Ham Töre’yi gözden çıkardı
    İngiliz The Sun gazetesi, 'in çalıştırdığı 'ın devre arasında takımda yapacağı operasyonu açıkladı. Bilic'in bekleneni veremeyen oyuncuların ocak ayında gönderilmesini istediğini yazan gazete; 'nin de bu listede olduğunu belirterek, "8 maçta forma giydi, skora sadece 1 asistlik katkı yapabildi. Kiralık geldi, gidecek" diye yazdı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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