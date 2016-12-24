West Ham Töre’yi gözden çıkardı
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 6
Yorum
Ali stoperler paslaşıp musleraya oda şişirsin bu futbolla isabetli şut bile zar zor çekeriz oynadıgınız futbolu amatörler bile oynamıyor iğrenç ötesi hep anlamsız paslaşmalar ve paslaşırken hepiniz duruyosunuz odun gibi sağa sola kaçmak diye bişey yok düz paslaşıyosunuz siz oynadıgınız oyunu hiçmi izlemiyosunz gs ilk kez bu kadar kötü top oynuyor sezon olarak futbol bile denemez iğrençsiniz kendinizi izlemiyomusunuz hiç hep kendi sahamızda yan ve geri paslaşmalar
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 4
Yorum
Milli Son zamanlarda ki haberleri okuduğum da burada yaşayan yabancılar ülkemizden övgü ile bahsediyor bu yabancı ülkelere ders olsun
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