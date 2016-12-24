 TBF'den Beşiktaş'a ceza – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    TBF'den Beşiktaş'a ceza

    TBF'den Beşiktaş'a ceza

    Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı Banvit maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 7. 500 TL ceza verdi.

    Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Disiplin Kurulu kararı şöyle:

    "Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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