TBF'den Beşiktaş'a ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı Banvit maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 7. 500 TL ceza verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Disiplin Kurulu kararı şöyle:
"Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
"Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının ses bombası patlatmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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