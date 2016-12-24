Son prova yapıldı
Beşiktaş, bugün Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi öncesi flaş gelişme
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1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
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BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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