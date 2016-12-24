Ryan Babel imzaya geliyor
Bu sezon sonuna kadar 850 bin euro, önümüzdeki yıllar için de 1 milyon 750’şer bin euro alacak olan tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul’a geleceği öğrenildi.
RAKAMINI KATLADI
Babel'in Beşiktaş'ı tercih etmesindeki en büyük etkenin, alacağı yüksek para olduğu belirtildi. Deportivo kulübünde forma giydiği 3.5 aylık süre içine sadece 110 bin euro kazanan Hollandalı yıldızın, Beşiktaş'tan 5 ay için 850 bin euro kazanacak olması camianın bazı kesimleri tarafından tepki topladı. Bu arada Aboubakar, Atınç, Boyko, Aras ve Alexis gibi Babel'in de yönetim tarafından alındığı iddiaları için eski yönetici Metin Keçeli şu açıklamayı yaptı: "Babel, Şenol Güneş'in takip ettiği ve oynatacağını bilerek aldığı bir oyuncu. Onun için Şenol hocanın bu tercihi üzerinde fazla yorum yapmaya gerek bile görmüyorum."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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