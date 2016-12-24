''Eto’o’yu düşünüyoruz''
Transferle ilgili önemli açıklamalar yapan 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, “Eto’o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor” derken, Güney Amerika’dan stoper alacaklarını da müjdeledi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Radyospor'a transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların merakla haber beklediği Antalyasporlu Samuel Eto'o ile ilgili konuşan Çebi, "Eto'o aklımızdan geçiyor konuşuluyor ama, şu an için planlamamız içerisinde yok" ifadelerini kullandı.
Quaresma ile sözleşme uzatmayı düşündüklerini kaydeden Beşiktaşlı yönetici, Porto'dan kiralanan Aboubakar ile ilgili ise "Aboubakar iyi bir forvet. Uyum sürecini yaşıyor. Son hareketlerde konsantrasyon sorunu olabilir. Yıl sonuna kadar nasıl gelişecek olaylar görmek lazım. Belki de ikinci yarı çok iyi olacaktır" dedi. Stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü de belirten Çebi, "Stoper Güney Amerika'dan olacak. Oradan birkaç kişi var. İsim vermememiz gerekiyor, çalışmalar sürüyor" derken adı Başakşehir ile geçen Kerim Frei'in Beşiktaş'ta kalacağını belirtip "Gelecek planlarımızda olan bir oyuncu" yorumunu yaptı.
Quaresma ile sözleşme uzatmayı düşündüklerini kaydeden Beşiktaşlı yönetici, Porto'dan kiralanan Aboubakar ile ilgili ise "Aboubakar iyi bir forvet. Uyum sürecini yaşıyor. Son hareketlerde konsantrasyon sorunu olabilir. Yıl sonuna kadar nasıl gelişecek olaylar görmek lazım. Belki de ikinci yarı çok iyi olacaktır" dedi. Stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü de belirten Çebi, "Stoper Güney Amerika'dan olacak. Oradan birkaç kişi var. İsim vermememiz gerekiyor, çalışmalar sürüyor" derken adı Başakşehir ile geçen Kerim Frei'in Beşiktaş'ta kalacağını belirtip "Gelecek planlarımızda olan bir oyuncu" yorumunu yaptı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
''Eto’o’yu düşünüyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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