 ''Eto’o’yu düşünüyoruz'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Eto’o’yu düşünüyoruz''

    ''Eto’o’yu düşünüyoruz''

    Transferle ilgili önemli açıklamalar yapan 2. Başkan , “Eto’o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor” derken, Güney Amerika’dan stoper alacaklarını da müjdeledi.

    İkinci Başkanı , Radyospor'a transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı taraftarların merakla haber beklediği Antalyasporlu ile ilgili konuşan Çebi, "Eto'o aklımızdan geçiyor konuşuluyor ama, şu an için planlamamız içerisinde yok" ifadelerini kullandı.

    Quaresma ile sözleşme uzatmayı düşündüklerini kaydeden Beşiktaşlı yönetici, Porto'dan kiralanan Aboubakar ile ilgili ise "Aboubakar iyi bir forvet. Uyum sürecini yaşıyor. Son hareketlerde konsantrasyon sorunu olabilir. Yıl sonuna kadar nasıl gelişecek olaylar görmek lazım. Belki de ikinci yarı çok iyi olacaktır" dedi. Stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü de belirten Çebi, "Stoper Güney Amerika'dan olacak. Oradan birkaç kişi var. İsim vermememiz gerekiyor, çalışmalar sürüyor" derken adı Başakşehir ile geçen Kerim Frei'in Beşiktaş'ta kalacağını belirtip "Gelecek planlarımızda olan bir oyuncu" yorumunu yaptı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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