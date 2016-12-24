 Carroll sürprizi – Fotomaç – 24 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Carroll sürprizi

    Carroll sürprizi

    Kartal’ın eski hocası , forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılara ’u önerdi. Hırvat çalıştırıcı, kiralama konusunda da aracı olacak.

    Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aboubakar'dan beklediği verimi alamayan teknik heyet, Kamerunlu yıldızın Ocak ayında Afrika Kupası maçlarına da gideceği için bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Bu konuda Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham'ın başına geçen 'ten ilginç bir öneri geldi. Siyah-beyazlı yetkililer, Hırvat hocayla yaptıkları görüşmede 27 yaşındaki Ganalı forvet Andre Ayew için nabız yoklaması yaparken; Bilic ise 'u önerdi. Bilic, 27 yaşındaki İngiliz Carroll'un Beşiktaş'ta Gomez'in yaptığı patlamayı yapabileceğini söyledi ve kiralanması konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carroll sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.