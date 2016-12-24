Beşiktaş - Gaziantepspor | Canlı Anlatım
Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gaziantep’i ağırlayacak olan Kara Kartal, üç puan alarak zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında G.Antep'i Vodafone Arena'da ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalıyor.
Geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah- beyazlılarda, cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo, bugünkü maçta takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano ise forma giyemiyor.
Beşiktaş'ta Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Cenk, Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan, Rajtoral, Barış, Musa, Van Hintum, Fatau, Muhammed, Abdülkadir, Kangwa, Ghilas, İlhan
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
- Dünya hayran kaldı
Toplam 7
Yorum
TAYFUN TÜRK Birader Avrupa dâ. Kupası olmayanlar var dediklerini kıskanırlar sonra :-))
- Başakşehir Adana'ya takıldı
Toplam 2
Yorum
haldun çok ayıp ettiler. ben safkan beşiktaşlıyım ama adamların gollünü ofsayt diye gözlerinin içine baka baka yediler. 2 puanları gitti. yazık!!!!
- ''Hedef niye hep benim?''
Toplam 23
Yorum
alperen yırtınmana gerek yok volkan çalımı az at birde son vuruşa çalış ayrıca vurulacak zaman pas pas atatacak zaman şur atma tamammı volkan bizlere saç baş yoldurma
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