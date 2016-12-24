Beck: Yanlış kart

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyucusu Andreas Beck, Alman Kicker Dergisi'ne konuştu. Beck, "D. Kiev maçında gördüğüm kırmızı kart kesinlikle hatalıydı, orada bir müdahalem yoktu. Bizim için acı oldu. Tarihi bir şans elde etmiştik ama tek yenilgimiz bize tura mal oldu" ifadesini kullandı.



TERÖRE PRİM YOK!

Alman yıldız Andreas Beck, son dönemde yaşanan sıkıntılı olaylar için çarpıcı bir yorumda bulundu. Beck, "İnsanlar yine de her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir. Bu kabul edilemez" diye konuştu.