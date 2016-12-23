 Sosa, Çebi’yi çağırdı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    , Çebi’yi çağırdı

    Sosa, Çebi’yi çağırdı
    Milan yönetimi tarafından kendisine takım bulması istenen , haftaya çarşamba günü Carolina Alurralde ile dünya evine girecek. Arjantinli oyuncu, 28 Aralık'ta yapılacak nikahına Ahmet Nur Çebi'yi davet etti. Güney Amerika'da transfer görüşmeleri yapan Ali Naibi'nin de, Sosa'nın nikahına katılması bekleniyor.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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