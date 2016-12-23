 Ömer Şişmanoğlu gitmiyor – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    gitmiyor

    Ömer Şişmanoğlu gitmiyor
    Kerim Frei gibi pek çok takımın transfer listesinde yer alan 'nun takımdan ayrılma ihtimali yok.. Şenol Güneş, Aboubakar'ın Afrika Kupası maçlarına gidecek olması nedeniyle Ömer'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Devre arasında forvet transferi istemeyen Güneş, Afrika Kupası sürecini Cenk Tosun ve Ömer'le geçirmeyi planlıyor.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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