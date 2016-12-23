 Kerim’i korku saldı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Kerim’i korku saldı

    Kerim’i korku saldı

    Beşiktaş'ta bir yandan devre arasında takıma yapılacak takviyeler konuşulurken, diğer yandan teklif gelen oyuncular için de karar verilmeye çalışılıyor.

    'ye yurt içinden Başakşehir, Trabzonspor, Antalyaspor, İngiltere'den ise Sunderland talip oldu. Ancak Kerim, özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gösterdiği performanstan sonra takımda kalma şansını artırdı. Kerim'in tek rahatsızlığı ise Babel oldu. Gurbetçi oyuncu, Hollandalı yıldızın transfer edilmesi durumunda forma şansı bulmasının zora gireceğini düşünüyor.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:54
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