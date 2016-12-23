Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:34
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Gaziantepspor hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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