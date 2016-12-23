Babel geliyor Q7 kalıyor
Ricardo Quaresma ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağını belirten yönetici Metin Albayrak, “Rico ile yüz yüze görüştük ve resmi imzayı yılbaşından sonra atmaya karar verdik” dedi. Deportivo’ya önceki akşam veda eden 30 yaşındaki Hollandalı yıldız Babel, cumartesi İstanbul’a geliyor. 2.5 yıllık imza atacak olana tecrübeli oyuncunun G.Antep maçını izlemesi bekleniyor.
SEMBOL OLUR
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri olacağını ifade eden Albayrak şöyle devam etti: "Quaresma çok farklı bir oyuncu. O gerçek bir Kartal. Tıpkı Pascal Nouma gibi bu kulübe ve taraftara adeta aşık. Birileri gidecek filan diyor; bunu Quaresma'ya sorsunlar, bakın nasıl cevap alacaklar. Bu kulübe, bu renklere gönülden bağlı bir çocuk. Onunla bugüne kadar hiç bir problemimiz olmadı, ne gitmek istedi ne de gitmeye niyeti var. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası, gönüllüsü olacak bir oyuncu."
BABEL KOPTU GELİYOR
Beşiktaşlı taraftarlara çifte müjde... Önceki gece oynanan Deportivo maçında İspanyol ekibine veda ederek ayrılan Ryan Babel, siyah-beyazlı formayı giymek için yola çıkarken; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma'nın da Beşiktaş ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için her konuda anlaştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi olan Ryan Babel, takımı Deportivo'ya bir veda mesajı yayımlarken, yeni takımı Beşiktaş için Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Beşiktaş ile her konuda anlaşan Hollandalı yıldız, cumartesi günü İstanbul'da olacak. İKİ
TEKLİF DAHA ALDIM
SİYAH-beyazlıların 30 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirilirken Beşiktaş'ın da transfer ile ilgili resmi açıklamayı en geç yarın yapması bekleniyor. Babel, Betis maçı ardından yaptığı açıklamada, "İspanya Ligi'nde kalmak isterdim ancak ailem Amsterdam'da yaşıyor. Taraftarlar izin verirse, ileride geri dönüş yapabilirim. Herkes Beşiktaş'tan bahsediyor ancak iki teklif daha var" ifadelerini kullandı. Ryan Babel, Deportivo formasıyla 12 maçta forma giyerken bunların 6'sına ilk 11'de başladı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı. Hollandalı oyuncu, forma giydiği son 5 maçta ise 4 gol attı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:49
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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