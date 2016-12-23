 Babel geliyor Q7 kalıyor – Fotomaç – 23 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    geliyor Q7 kalıyor

    Babel geliyor Q7 kalıyor

    Ricardo ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacağını belirten yönetici Metin Albayrak, “Rico ile yüz yüze görüştük ve resmi imzayı yılbaşından sonra atmaya karar verdik” dedi. Deportivo’ya önceki akşam veda eden 30 yaşındaki Hollandalı yıldız , cumartesi İstanbul’a geliyor. 2.5 yıllık imza atacak olana tecrübeli oyuncunun G.Antep maçını izlemesi bekleniyor.

    Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları son sürat devam ederken, yönetim iç transfer görüşmelerine de hız verdi. Siyahbeyazlı taraftarının transfer sürecinde rahat olması gerektiğini ifade eden yönetici Metin Albayrak, ile 2+1 sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Albayrak, "Taraftara bugünden yeni yıl müjdesi olarak verebiliriz bunu. İnşallah Ricardo Quaresma ile yılbaşı tatili dönüşü 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Son olarak dün (önceki gün) Quaresma ile görüştük ve kendisi yılbaşından sonra imzalayalım dedi" şeklinde konuştu.

    SEMBOL OLUR
    Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri olacağını ifade eden Albayrak şöyle devam etti: "Quaresma çok farklı bir oyuncu. O gerçek bir Kartal. Tıpkı Pascal Nouma gibi bu kulübe ve taraftara adeta aşık. Birileri gidecek filan diyor; bunu Quaresma'ya sorsunlar, bakın nasıl cevap alacaklar. Bu kulübe, bu renklere gönülden bağlı bir çocuk. Onunla bugüne kadar hiç bir problemimiz olmadı, ne gitmek istedi ne de gitmeye niyeti var. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası, gönüllüsü olacak bir oyuncu."

    BABEL KOPTU GELİYOR
    Beşiktaşlı taraftarlara çifte müjde... Önceki gece oynanan Deportivo maçında İspanyol ekibine veda ederek ayrılan Ryan , siyah-beyazlı formayı giymek için yola çıkarken; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma'nın da Beşiktaş ile 2+1 yıllık yeni sözleşme için her konuda anlaştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi olan Ryan Babel, takımı Deportivo'ya bir veda mesajı yayımlarken, yeni takımı Beşiktaş için Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Beşiktaş ile her konuda anlaşan Hollandalı yıldız, cumartesi günü İstanbul'da olacak. İKİ

    TEKLİF DAHA ALDIM
    SİYAH-beyazlıların 30 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirilirken Beşiktaş'ın da transfer ile ilgili resmi açıklamayı en geç yarın yapması bekleniyor. Babel, Betis maçı ardından yaptığı açıklamada, "İspanya Ligi'nde kalmak isterdim ancak ailem Amsterdam'da yaşıyor. Taraftarlar izin verirse, ileride geri dönüş yapabilirim. Herkes Beşiktaş'tan bahsediyor ancak iki teklif daha var" ifadelerini kullandı. Ryan Babel, Deportivo formasıyla 12 maçta forma giyerken bunların 6'sına ilk 11'de başladı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı. Hollandalı oyuncu, forma giydiği son 5 maçta ise 4 gol attı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel geliyor Q7 kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle