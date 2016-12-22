Zapata’ya yeni teklif
Beşiktaş'ta Cristian Zapata defteri bir kez daha açıldı. Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, pazartesi günü Bogota'ya geçerek Kolombiyalı stoper Zapata ve menajeri ile bir araya geldi. Naibi'nin, Zapata'ya transfer teklifi yaptığı ve bonservisini Milan'dan alması durumunda kendisiyle sözleşme imzalamak istediklerini söyledi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
mehmetfb lazlara iyi kıyak geçmişsiniz
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER FUTBOLCULARIN KENDİLERİNİ YORMAMASI HAYIRLARINA OLACAK .. ZİRA HAKEM DESTEĞİ OLMAMAKSIZIN GALİBİYET HAYAL OLUR ? BEN DEĞİL İSTATİSLİKLER SÖYLÜYOR...?
Zapata’ya yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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