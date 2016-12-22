Türkiye'ye gitmek istiyorum
Belçikalı stoper Lombaerts, menajeri aracılığıyla Rus yetkililere “Çok iyi bir teklif aldım, bırakın gideyim” diyerek yardım istedi.
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın, Rusya Premier Lig ekibi Zenit'in Belçikalı yıldızı Nicolas Lombaerts'la ilgilenmeye devam ediyor. Zenit Başkanı'yla görüşüp "Çok iyi bir teklif aldım, bırakın gideyim" diyerek ayrılık isteğini ileten Nicolas Lombaerts, kendisiyle ilgilenen siyah-beyazlılara da menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. Tecrübeli stoperin menajeri Santos Verhlust da Rus basınına yaptığı açıklamada Kara Kartal'ı işaret etti. Konuyla ilgili olarak Rusya basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki savunmacı Lombaerts'in menajeri Santos Verhlust, "Nicolas, profesyonel bir futbolcu ve daha fazla forma giymeyi hak ettiğini düşünüyor. Kulüp başkanı Alexander Dyukova ve Gazprom CEO'su Alexei Miller ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başka takıma gitmesine izin vermelerini istedi" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'a mesaj gönderdi.
SADECE 5 LİG MAÇINDA OYNADI
Zenit'in formasını tam 10 sezondur giyen tecrübeli futbolcu Lombaerts, bu sezon takımında sadece 5 lig mücadelesinde görev yapabilmişti. Kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlıların ilgisine olumlu yanıt verip beklemeye geçtiği bildirildi.
SOLAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında ilk sıralarda yer alan Lombaerts'in en büyük avantajı solak olması. Şenol Güneş'in ısrarla 'sol stoper' istemesi nedeniyle Belçikalı stoperin adı diğer adaylardan bir adım öne çıkıyor.
SADECE 5 LİG MAÇINDA OYNADI
Zenit'in formasını tam 10 sezondur giyen tecrübeli futbolcu Lombaerts, bu sezon takımında sadece 5 lig mücadelesinde görev yapabilmişti. Kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlıların ilgisine olumlu yanıt verip beklemeye geçtiği bildirildi.
SOLAK OLMASI BÜYÜK AVANTAJ
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında ilk sıralarda yer alan Lombaerts'in en büyük avantajı solak olması. Şenol Güneş'in ısrarla 'sol stoper' istemesi nedeniyle Belçikalı stoperin adı diğer adaylardan bir adım öne çıkıyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
mehmetfb lazlara iyi kıyak geçmişsiniz
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER FUTBOLCULARIN KENDİLERİNİ YORMAMASI HAYIRLARINA OLACAK .. ZİRA HAKEM DESTEĞİ OLMAMAKSIZIN GALİBİYET HAYAL OLUR ? BEN DEĞİL İSTATİSLİKLER SÖYLÜYOR...?
Türkiye'ye gitmek istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.