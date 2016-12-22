 Kartal’a rakip yok – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kartal’a rakip yok

    Kartal’a rakip yok

    ’ndeki temsilcimiz , Yunan ekibi ’yı farklı yendi, gruptaki 8. galibiyetini elde etti. 17 sayı atan Thompson maçın en skorer ismi oldu.

    E Grubu 10. hafta maçında, Yunan temsilcisi 'yı 82-68 mağlup etti. Thompson, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Stimac da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson, karşılaşmayı tribünden takip etti. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Muratbey Uşak ise onuncu maçında Letonya temsilcisi Ventspils'e deplasmanda 97-86 yenildi. Pınar Karşıyaka da İsrail'de Maccabi Rishon'a 78-69 mağlup oldu.

    SARICA: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
    Sompo Japan'da başantrenör , çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Sarıca, "Bugün grubu birinci ya da ikinci bitirebilecek galibiyeti aldık. Sezonun en önemli bölümünde istediğimiz sertliğe kavuşmuş durumdayız. Bu yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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