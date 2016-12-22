Kaleyi yine kapatamadı
Geçtiğimiz sezon takımın 1. kalecisi olan ancak Fabricio'nun gelmesiyle kulübeye çekilen Tolga Zengin, bu sezon çıktığı bütün maçlarda kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon; 2 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa olmak üzere 7 maça çıktı, Tolga Zengin bu 7 karşılaşmada, kalesinde 8 gol gördü. Tolga en son 1-1 sona eren Bolu maçında da 90 dakika forma giydi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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