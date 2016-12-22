 Kaleyi yine kapatamadı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kaleyi yine kapatamadı

    Kaleyi yine kapatamadı
    Geçtiğimiz sezon takımın 1. kalecisi olan ancak Fabricio'nun gelmesiyle kulübeye çekilen Tolga Zengin, bu sezon çıktığı bütün maçlarda kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli file bekçisi bu sezon; 2 lig, 3 Türkiye Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa olmak üzere 7 maça çıktı, bu 7 karşılaşmada, kalesinde 8 gol gördü. Tolga en son 1-1 sona eren Bolu maçında da 90 dakika forma giydi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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