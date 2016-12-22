 İşte Ryan Babel'in geliş tarihi – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İşte Ryan Babel'in geliş tarihi

    İşte Ryan Babel'in geliş tarihi

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.

    İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'in siyah-beyazlı kulüp ile 2,5 yıllığına anlaştığı bilgisi verildi. Hollandalı futbolcuyla alakalı Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Babel'in Cumartesi günü akşam saatlerine doğru İstanbul'a geleceği bildirildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:20
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