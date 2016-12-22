İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'in siyah-beyazlı kulüp ile 2,5 yıllığına anlaştığı bilgisi verildi. Hollandalı futbolcuyla alakalı Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Babel'in Cumartesi günü akşam saatlerine doğru İstanbul'a geleceği bildirildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
mehmetfb lazlara iyi kıyak geçmişsiniz
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER FUTBOLCULARIN KENDİLERİNİ YORMAMASI HAYIRLARINA OLACAK .. ZİRA HAKEM DESTEĞİ OLMAMAKSIZIN GALİBİYET HAYAL OLUR ? BEN DEĞİL İSTATİSLİKLER SÖYLÜYOR...?
İşte Ryan Babel'in geliş tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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