Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.
Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kampa girecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
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mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
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Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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