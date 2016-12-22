Gabigol'de engel!
Beşiktaş'ın ara transferdeki gözdelerinden İnterli forvet Gabigol için Santos kulübü ısrarını sürdürüyor. Santos Başkanı Modesto, "Bizim kapılarımız ona her zaman açık. Gabriel, İnter'de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu biliyorum. Santos onun evi, istediği zaman geri dönebilir" dedi. İtalyan ekibi İnter, Gabigol'ü başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşünüyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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