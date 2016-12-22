 Gabigol'de engel! – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de engel!

    Gabigol'de engel!
    'ın ara transferdeki gözdelerinden İnterli forvet için kulübü ısrarını sürdürüyor. Santos Başkanı Modesto, "Bizim kapılarımız ona her zaman açık. Gabriel, İnter'de ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunu biliyorum. Santos onun evi, istediği zaman geri dönebilir" dedi. İtalyan ekibi İnter, Gabigol'ü başka bir kulübe kiralık göndermeyi düşünüyor.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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