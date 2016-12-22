Franco’dan 450 bin euro
Beşiktaş'a transferi sırasında ortaya çıkan rakamlar yüzünden her zaman kafa karıştıracak bir isim olarak kalacak Pedro Franco, Kartal'a veda ediyor. 2.4 milyon euro'ya alınan ve bedelsiz Millonarios kulübüne kiralanan Franco için Ali Naibi, Bogota ekibiyle anlaştı. Franco için Millonarios, siyahbeyazlı kulübe 450 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:41
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