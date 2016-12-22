FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta
Deportivo ile sözleşmesi 1 Ocak 2017'de bitecek olan Ryan Babel, dün akşam Kral Kupası'nda Real Betis ağlarını havalandırarak Deportivo'ya golle veda etti. Babel karşılaşma sonrası kulüpten ayrılacağını açıkladı. İspanyol haber kaynakları flaş gelişmeyi, "Babel Beşiktaş'la anlaştı" şeklinde duyurdu.
Emre Çolak'ın takımı Deportivo ise sahasında Real Betis'i 3-1 yenerek üst tura çıktı. Maçın 77. dakikasında Joselu ile bir penaltı kaçıran Deportivo'nun gollerini 11. dakikada Arribas, 54. dakikada Luisinho ve 59. dakikada Ryan Babel kaydetti. Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Piccini attı.
Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden Deportivo, sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetle Kral Kupası'nda son 16'ya kaldı.
İSİM VERMEDEN AÇIKLADI
Deportivo'da rövanş maçında yedek bekleyen Emre Çolak, 89. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi. İspanyol basını tarafından 1 Ocak 2017'de Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Hollandalı futbolcu Babel, Deportivo'ya gol ile veda etti. Deportivolu taraftarlar maç boyunca "Babel kal" diye tezahüratta bulundu. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, "Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim." dedi.
İspnanya Kral Kupası'nın yayıncı kuruluşu Bein Sports, Babel'in açıklamalarını, "Babel Beşiktaş'la anlaştı" şeklinde duyurdu.
VEDA MESAJI YAYINLADI
Öte yandan, deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından veda gibi bir mesaj yayınladı. 31 yaşındaki futbolcunun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"Bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bütün antrenörlerime bana yardım ettikleri için teşekkür ederim. Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler. Sadece 3 ay kalmama rağmen Coruna'yı evim gibi görüyorum. Umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz."
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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