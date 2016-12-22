 Beşiktaş’ta durmak yok – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ’ta durmak yok

    Beşiktaş’ta durmak yok
    Salı akşamı deplasmanda Boluspor'la kupa maçında karşılaşan , hafta sonundaki G.Antep maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışan Aras ve Talisca katılmadı. Bolu maçında oynayan futbolcular salonda ve sahada yenileme çalışması yaparken; diğer oyuncular ise dar alanda kontrollü pas ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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