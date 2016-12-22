Barça’da bile böylesi olmaz
Siyah-beyazlı taraftarlar, Boluspor deplasmanı dönüşü Beşiktaş kafilesinin yemek yediği restorantın etrafından uzun süre ayrılmadılar. Bu yoğun ilgi Adriano'yu çok şaşırttırken; Brezilyalı yıldız kar ve aşırı soğuğa rağmen kendilerini bekleyen taraftarlar için "Bu resmen çılgınlık. Barcelona'da bile bunun benzerine rastlamadım" yorumunu yaptı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
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Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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Toplam 8
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
Barça’da bile böylesi olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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