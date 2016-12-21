 Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır" – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    : "Konuşursam yanlış anlaşılır"

    Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"

    : Saha, hava koşullarına hazırlıklı değil. Pas yok, şut yok, heyecan yok, pozisyon yok. Futbol güzelliği yoktu. Maç güzelliği yoktu.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası saha ve hava durumu nedeniyle mücadeleyle ilgili fazla konuşmamayı tercih etti. Tecrübeli hoca, sahanın hava koşullarına hazır olmadığını dile getirdi. Güneş şöyle konuştu: ''Boluspor'u tebrik ediyorum. Futbol adına güzel bir şey olmadığı için yorumluk bir şey de yok. Pas yok, şut yok, heyecan yok, pozisyon yok. Konuşmayayım, konuşunca yanlış anlaşılıyor. Futbol güzelliği yoktu. Maç güzelliği yoktu."
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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