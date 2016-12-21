 Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı

    Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı
    Bu sezonki performansıyla sözleşmesi otomatik uzayacak olan Quaresma, yeni sözleşme istedi. 1 milyon 65 bin euro kazanan Portekizli, 2 milyon euro isteyince yönetim şaşırdı. Bu çıkışın nedeninin Çin'den gelen 5-6 milyon euro'luk teklifler olduğu iddia edildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.