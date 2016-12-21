 Lombaerts çok istekli – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    çok istekli

    Lombaerts çok istekli

    Kartal'ın radarındaki isimlerden biri de 10 yıldır Zenit'te oynayan Nicolas . Sezon başında da gündeme gelen Belçikalı stoper kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtti.

    Menajeri Santos Verhlust "Zenit, 'in evi gibi oldu ama o profesyonel bir futbolcu ve ayrılmayı düşünüyor. Kulüp de hizmetleri karşılığı ona kolaylık göstermeli" dedi. Lombaerts'in menajeri bu sözleri oyuncusunun Beşiktaş'a gelmesi için kullandı. Sözleşmesi 2018'de bitiyor, bonservis bedeli 3.5 milyon euro.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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