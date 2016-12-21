Liderliği unuttular
Geçen sezon ligin ilk 15 haftasında 10 kez lider olan siyah-beyazlılar bu sezon ise sadece 1 kez lider oldu, 14 hafta ilk sırada yer alamadı.
İLK HAFTA ZİRVEDEYDİ
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı takım, sadece ilk hafta zirvede yer alabildi. Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, sonraki 14 haftada zirveyi geriden takip etti. 3 ve 5. haftalarda 3. sırada kalan siyah- beyazlı takım, diğer 12 hafta ise Başakşehir'in arkasında zirve takibi yaptı.
29 HAFTA LİDER KALDI
Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladığı geçen sezonun 15. haftasına kadar 10 kez liderlik koltuğunda oturdu. Sezona lider olarak başlayan siyah-beyazlı takım, sonraki 4 haftada zirvenin uzağında kalırken, 6. haftadan itibaren rakiplerinin önüne geçmeyi bildi. 6. haftadan 15. haftaya kadar lider olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kalan haftalarda da koruyarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde sadece 5 hafta ilk sırada yer almazken, 29 hafta liderlik koltuğunda oturarak şampiyonluk kupasını kazandı.
BİLİC DE İLK SIRAYDI
Siyah-beyazlılar 2014-2015 sezonunda ilk 15 haftanın büyük bölümünde rakiplerinin önünde olmayı başarmıştı. Beşiktaş, teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 15 haftalık bölümde 9 kez liderlik koltuğunda oturdu. Siyahbeyazlı takım, sonraki süreçte 5 kez daha zirvede yer almıştı ancak şampiyonluğa ulaşamamıştı.
FIRSATLARI KAÇIRDI
Kartal, bu sezon 3 kez liderlik koltuğuna oturma şansını elde etse de aldığı sonuçlar nedeniyle bunu başaramadı.
Beşiktaş, bu sezon zaman zaman yakaladığı liderlik fırsatlarını da değerlendiremedi. Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'in sahasında Osmanlıspor ile berabere kalmasının ardından averajla da olsa liderlik şansı yakalayan siyah-beyazlı takım, sahasında G.Saray ile 2-2 berabere kalınca bunu gerçekleştiremedi. Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen ve liderlikteki rakibinin yine berabere kalmasıyla puanları eşitleyen siyah-beyazlı takım, 12. haftada Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılınca yine öne geçme fırsatını kullanamadı.
SON HAFTA FARK AÇILDI
Beşiktaş, 13. haftada ayağına gelen fırsatı bir kez daha değerlendirememenin sıkıntısını yaşadı. Başakşehir'in Antalyaspor ile berabere kalması sonrası F.Bahçe derbisine çıkan siyah-beyazlı takım, bu maçta 2 puan yitirdi. Başakşehir ile ligin 15. haftasına otuz ikişer puanla giren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya yenilerek 32 puanla 2. sırada kaldı. Başakşehir ise Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan öne geçti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:08
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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