 Kupa 'kar'deşliği – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kupa 'kar'deşliği

    Kupa 'kar'deşliği

    Yoğun yağış ve karla kaplı zeminde oynanan maçta Kartal, 60’ta Kerim ile öne geçti. 75’te Özgür’ün frikik golü skoru belirledi.

    Yoğun kar yağışı altında ve Türkiye'nin yeni kanalı A2'den canlı olarak yayınlanan D Grubu 3. maçında, Beşiktaş ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. 'ın golünü 60. dakikada Kerim Frei atarken, 'un sayısını ise 75. dakikada Özgür Özkaya kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bazı önemli oyuncularını dinlendirmesine rağmen Aboubakar, Olcay, Gökhan İnler, Adriano gibi isimlere de Boluspor karşısında 11'de yer verdi. İlk yarısı pozisyon olarak bir hayli kısır geçen maçta sadece Aboubakar yakaladığı net gol fırsatını değerlendiremedi ve devre 0-0 sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla daha hareketli geçti. 60. dakikada soldan Muhammed Enes'in ortasında Kerim Frei'ın ceza sahası içinde bekletmeden attığı şutta top filelere gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

    KERİM'İN HER VURDUĞU GOL
    Beşiktaş'ın bu sezon Türkiye Kupası'nda gol yükünü Kerim Frei çekti. 3 maçta 5 gol atan siyahbeyazlı takımın 4 golü genç futbolcudan geldi. Kerim'in kupada kaleyi bulan tüm şutları gol oldu.

    75'inci dakikada Beşiktaş ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Özgür Özkaya kullandı. Özgür'ün vuruşunda, Beck'in dizine çarpan top kaleci Tolga Zengin'i yanılttı ve filelere gitti: 1-1. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş puanını 7'ye çıkarırken, liderliğini sürdürdü. Boluspor'un ise puanı 4 oldu. Beşiktaş ile Boluspor grubun 4. maçında 27 Ocak'ta Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.



    NASIL OYNADILAR?

    Eslem: Genç ve yetenekli bir oyuncu Şenol hoca da özellikle Kupa maçlarında ona şans veriyor. Çok fazla yan pas yapması büyük sorun. Şansını daha iyi kullanmalı.

    M.Enes: İkinci yarıda oyuna girdi ve siyah-beyazlı takıma hareketlilik getirdi. Kerim'in golünün hazırlayıcısıydı. Aynen böyle devam etmesi gerek.

    Ömer: Çok etkisiz kaldı, ikili mücadele kazanamadı. İlk onbir de daha fazla şans bulmak istiyorsa bir an önce toparlanması lazım. Çok çalışmalı.

    Olcay: Bu sezon gözle görülür bir düşüş içinde. Haftalardır formsuz dün de bekleneni vermekten uzak kaldı. Şenol hocanın verdiği şansı kullanamıyor.

    Rholdolf: Uzun süredir yedek olmasına rağmen ağır zeminde iyilerden biriydi, risk almadı ve basit oynadı. Tecrübesini iyi kullandı. Atınç'ı da iyi yönlendirdi.

    Adriano: Kara Kartal'ın en iyilerindendi sol kanadı iyi kapattı yerine göre öne çıkıp hücuma da katkı yapmaya çalıştı. Hırslı futbolu Beşiktaş'a katkı sağlıyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:14
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