 Jose Sosa’nın bileti kesildi – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’nın bileti kesildi

    Jose Sosa’nın bileti kesildi

    'da ayrılık rüzgarları esiyor...

    İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre kırmızı siyahlı ekip Luiz Adriano'yu devre arasında Rusya'ya gönderecek. Fakat ayrılacak tek isim Adriano değil. Gazeteye göre sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ve beklentilerin oldukça altında kalan da devre arasında yolcu. Arjantinli 10 numaranın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Sezon başında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu 6 maçta sadece 307 dakika görev alırken gol veya asist katkısı yapamadı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jose Sosa’nın bileti kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.