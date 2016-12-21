 İlk hedef Rakitsky – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İlk hedef

    İlk hedef Rakitsky

    Beşiktaş devre arasında savunmasına yapacağı takviye için hedeflerini kesinleştirdi. 3 aday arasından öne çıkan ise Shakhtar Donetsk’in 26 yaşındaki sol ayaklı stoperi oldu.

    Şampiyon unvanıyla girdiği sezonda savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılar, transfere sarıldı. Beşiktaşlı idareciler yaptıkları geniş çalışma sonucunda yaklaşık 50 futbolcuya varan listeyi 3'e indirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'e sunulan rapor sonucunda deneyimli çalıştırıcı da sıralamasını yaptı. Güneş, listenin ilk sırasına Shakhtar Donetsk'te forma giyen Yaroslav Rakitsky'yi koydu. Mircea Lucescu'nun ayrılmasından sonra Ukrayna ekibinde mutlu olmayan ayrılmayı kafasına koydu. Yönetimine "Bırakın gideyim" diyen 26 yaşındaki sol stoperin transferi için yol haritası da belirlendi.

    KİRALIK OLARAK GELECEK
    Beşiktaş bugüne kadar kılı kırk yararak sürdürdüğü transfer politikasını değiştirmeyecek. Shakhtar'ın istediği 8 milyon euro'yu fazla bulan Kartal, Ukrayna ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunacak. Böylece UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasına uyulacak. 2018'e kadar kontratı bulunan Rakitsky için Shakhtar'ın vereceği cevaba göre de Beşiktaş ya bu ismi renklerine bağlayacak ya da alternatifleriyle kurduğu dirsek temasını sıklaştıracak.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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