 Çocuklar donuyordu! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Çocuklar donuyordu!

    Çocuklar donuyordu!

    ve Olcay, seremonide önlerinde duran çocukların üşümemesi için eşorfmanlarını onlara giydirirken, yüzlerini de elleriyle kapattılar.

    'ın dün Bolu deplasmanında oynadığı karşılaşma öncesi yapılan seremoni sırasında dikkat çeken görüntüler vardı. Siyah-beyazlı oyunculardan ile , kendileriyle birlikte sahaya çıkan minik çocukların üşümemesi için farklı yollara başvurdular. Brezilyalı yıldız Adriano, eldivenleriyle önündeki minik çocuğun kulaklarını ve yüzünü kapatarak üşümesini engellemeye çalışırken; Olcay Şahan da üzerindeki eşorfmanı çıkartarak minik çocuğa giydirdi. Hava sıcaklığının -7 derece olduğu Bolu'da, maçtan hemen önce başlayan kar yağışı, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında hafifledi. Ancak buna rağmen sahanın çizgilerinin zaman zaman 'kaybolduğu' gözden kaçmadı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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