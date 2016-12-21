Bolu’ya bagajda gitti
Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, kupa için yapılan Bolu yolculuğunu şoförünün dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümde gerçekleştirdi.
HERKES İNDİ, KAPTAN YOK
Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı. Özçağlar, ayakkabısını giyerek dışarıya çıkan Tolga Zengin'e çiçek verdi. Tolga Zengin, otel önünde kendisine çiçek hediye eden minik bir kız taraftar ile de yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
EN RAHAT YOLCULUK
Tolga Zengin'in, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıkması şaşkınlık yarattı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:08
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Bolu’ya bagajda gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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