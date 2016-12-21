Beşiktaş'ta G.Antepspor hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Gaziantepspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmana diğer futbolcuların ısınma ve streching çalışması ile başladığı ifade edildi. Antrenmanın istasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam ettiği, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Beşiktaş'ta G.Antepspor hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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