 Beşiktaş’ın sınavı A SPOR’da – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Beşiktaş’ın sınavı A SPOR’da

    Beşiktaş’ın sınavı A SPOR’da
    E Grubu'nun 10. haftasında , bugün Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Akatlar Arena'da 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Grupta 7 galibiyetle zirvede yer alan siyah-beyazlılar, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:10
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