 Aras çok sabırsız – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Aras çok sabırsız

    Aras çok sabırsız
    Kartal'ın sakatlık yaşayan isimlerinden Aras Özbiliz, takıma döneceği günü iple çekiyor. Arkadaşlarına tekrar katılmak için sabırsızlandığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'a katkı sağlayamadım ama iyileştiğim zaman elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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