Herkes Bu İşin Peşinde!
100.000 Dolarınız olsa ne yapardınız? Bu fırsatı kaçırmayın!
Haftanın 5 günü 24 saat işlem yapılabilen Forex'i, bilgisayar ekranından ya da cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz. Dolar kurunu, emtia grubunu veya başka bir ülkenin para birimini takip edip aşağı ya da yukarı yönlü işlem yaparak siz de yatırımınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.Son zamanlarda popüler yatırım yöntemleri arasında yer alan ve değerini her geçen gün arttıran Forex'i öğrenmek için avrupada eğitim bedeli olarak 1000 euro talep edilmektedir.Ülkemizde ise forex eğitimini ücretsiz öğrenebilirsiniz ancak kontenjan sınırı var eğitimi alanlara 100.000 dolar sanal parada veriliyor iyi bir yatırımcı olmak ve yatırım tioları için
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İlandır.
- 29 Mart 2016, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Fikret Orman'dan flaş Caner açıklaması!
Toplam 5
Yorum
Ali Alinan oyuncular yanlis pepe doru oyuna katkilari yok hic lens.isponyol .silili acil yeni golcu lazim ikinci biri
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 26
Yorum
Kubilay katılıyorum linnes daha faydalı olur
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Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı
Toplam 3
Yorum
gs neden futbolculara ceza var,taraftara var,teknik direktorlere var ama hakemlere yok,her bir hataya para cezasi versinler,hata yapmazlar
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