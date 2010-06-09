Gelirse kral olur

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Alman çalıştırıcı Schuster'in yanında da birkaç yıldız ismi getireceği ifade ediliyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Guti'yi siyah- beyazlı kulübe davet ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun, Real ile 2011'e dek sözleşmesi var.Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Guti ile ilgili en büyük engelin İngiltere olması düşündürüyor. Yıldız futbolcunun menajeri, Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ın Guti ile ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Guti'nin Beşiktaş'a gelmesi halinde 'Kral' olacağını ifade ettiler.