 Gelirse kral olur – Fotomaç – 09 Haziran 2010 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gelirse kral olur

    Gelirse kral olur

    Bernd Schuster'i takımın başına geçirmeyi planlayan Beşiktaş'ta gözler Alman hocanın eski öğrencisi Guti'de

    SÖZLEŞMESİ VAR
    Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Alman çalıştırıcı Schuster'in yanında da birkaç yıldız ismi getireceği ifade ediliyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Guti'yi siyah- beyazlı kulübe davet ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun, Real ile 2011'e dek sözleşmesi var.

    ROVERS DEVREDE
    Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Guti ile ilgili en büyük engelin İngiltere olması düşündürüyor. Yıldız futbolcunun menajeri, Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ın Guti ile ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Guti'nin Beşiktaş'a gelmesi halinde 'Kral' olacağını ifade ettiler.
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    1. 09 Haziran 2010, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:55
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    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.