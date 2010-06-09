Gelirse kral olur
Bernd Schuster'i takımın başına geçirmeyi planlayan Beşiktaş'ta gözler Alman hocanın eski öğrencisi Guti'de
SÖZLEŞMESİ VAR
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Alman çalıştırıcı Schuster'in yanında da birkaç yıldız ismi getireceği ifade ediliyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Guti'yi siyah- beyazlı kulübe davet ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun, Real ile 2011'e dek sözleşmesi var.
ROVERS DEVREDE
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Guti ile ilgili en büyük engelin İngiltere olması düşündürüyor. Yıldız futbolcunun menajeri, Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ın Guti ile ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Guti'nin Beşiktaş'a gelmesi halinde 'Kral' olacağını ifade ettiler.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Alman çalıştırıcı Schuster'in yanında da birkaç yıldız ismi getireceği ifade ediliyor. 50 yaşındaki teknik adamın, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Guti'yi siyah- beyazlı kulübe davet ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun, Real ile 2011'e dek sözleşmesi var.
ROVERS DEVREDE
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Guti ile ilgili en büyük engelin İngiltere olması düşündürüyor. Yıldız futbolcunun menajeri, Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers'ın Guti ile ciddi olarak ilgilendiğini belirtti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Guti'nin Beşiktaş'a gelmesi halinde 'Kral' olacağını ifade ettiler.
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- 09 Haziran 2010, Çarşamba
- Güncelleme: 12:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
06 ankn penaltıyı niye veremedikleri belli oldu
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
CIMBOMBOM HEPSI SUCLU DEGIL TABII. AMA HEPSINI TOPLAYINCA ORTAYA KARMA BU CIKIYOR
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
Duayen FB ilk 5 te ya :))))
Gelirse kral olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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