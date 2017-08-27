Parkede büyük gurur
20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.
Türki·ye İşi·tme Engelli·ler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus'u 93-32 yenerek, altın madalya kazandı.
Şampiyonanın en skorer ismi olan milli basketbolcu Ecrin Köse, en değerli oyuncu seçildi.
Tek grupta maçların oynandığı şampiyonada kadınlarda Litvanya ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü elde etti.
Türkiye, üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kategorisinde ise 6. oldu.
TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı'nın ilk derecesini elde ettiğini belirterek, "Kadın basketbolcularımızı kutluyor, gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:33
-
Fener'den Emre atağı
Toplam 7
Yorum
KACIRMAYALIM Emre yi alirsak gozumuz arkada kalmaz.En azindan dorduncu oluruz.Yasina takmayalim,daha 40 yasina kadar oynar bu cocuk.Kiskananlar catlasin.
-
Özbek: İki uçak daha inecek
Toplam 15
Yorum
buğra atasoy arda gelmesin avrupa da kalsın takımı yavaşlatan bir futbolcu şuan hiç gerek yok ALLAH rızası için getirmeyin
-
Tolga Ciğerci’nin içinden canavar çıktı
Toplam 2
Yorum
buğra atasoy canavar değil aga aslan çıktı tolga reisni siz daha diğer marifetlerini görmediniz bu sadece fragmandı
Parkede büyük gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.