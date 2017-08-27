 Parkede büyük gurur – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Parkede büyük gurur

    Parkede büyük gurur

    20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

    Türki·ye İşi·tme Engelli·ler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus'u 93-32 yenerek, altın madalya kazandı.

    Şampiyonanın en skorer ismi olan milli basketbolcu Ecrin Köse, en değerli oyuncu seçildi.

    Tek grupta maçların oynandığı şampiyonada kadınlarda Litvanya ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü elde etti.

    Türkiye, üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kategorisinde ise 6. oldu.

    TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı'nın ilk derecesini elde ettiğini belirterek, "Kadın basketbolcularımızı kutluyor, gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:33
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