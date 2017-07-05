FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kura çekimi yapıldı. Elemelerde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta yer aldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti İkişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar 6-16 Kasım'da başlayacak.



