 Kura çekimi yapıldı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kura çekimi yapıldı

    Kura çekimi yapıldı
    FIBA Kadınlar 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kura çekimi yapıldı. Elemelerde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta yer aldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Estonya, Polonya ve Belarus ile eşleşti İkişer maç üzerinden oynanacak müsabakalar 6-16 Kasım'da başlayacak.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kura çekimi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.