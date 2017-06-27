Hoş geldiniz Periler

Avrupa 5.’si olup Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Potanın Perileri, çiçeklerle karşılandı.

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Kadın Milli Takımımızı Atatürk Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı çiçeklerle karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nan düzenlediği mini organizasyonda, kadın basketbolcular ve teknik ekip, kendilerine verilen çiçeklerle birlikte basın mensuplarına poz verdi. Ay-yıldızlı oyuncular, "Türk halkının yüzünü güldürmek bizim için önemli. Dünya Şampiyonası'nda da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandılar.