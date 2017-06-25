Potanın Perileri Avrupa 5.'si oldu

Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan klasman maçında Türkiye, Letonya karşısında ilk periyodu 18-12 önde kapatırken, devre arasına da 43-27 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 55-46 önde geçen Ay-yıldızlı takım, Letonya'yı 72-63 yendi. Slovakya ile dün oynadığı klasman maçını 72-56'lık skorla kazanarak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasını 5'inci tamamladı.

