 Potanın Perileri Avrupa 5.'si oldu – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Potanın Perileri Avrupa 5.'si oldu

    Potanın Perileri Avrupa 5.'si oldu

    Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa 5'incisi oldu.

    Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan klasman maçında Türkiye, Letonya karşısında ilk periyodu 18-12 önde kapatırken, devre arasına da 43-27 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 55-46 önde geçen Ay-yıldızlı takım, Letonya'yı 72-63 yendi. Slovakya ile dün oynadığı klasman maçını 72-56'lık skorla kazanarak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasını 5'inci tamamladı.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:47
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