Potanın Perileri Avrupa 5.'si oldu
Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa 5'incisi oldu.
Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan klasman maçında Türkiye, Letonya karşısında ilk periyodu 18-12 önde kapatırken, devre arasına da 43-27 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 55-46 önde geçen Ay-yıldızlı takım, Letonya'yı 72-63 yendi. Slovakya ile dün oynadığı klasman maçını 72-56'lık skorla kazanarak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasını 5'inci tamamladı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:47
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Ozan Portekiz’e
Toplam 8
Yorum
Kartall En son kaça olur, anlaşalım!! Taliplerin güreş takımları varsa belki olur.
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Pepe’ye yaştan veto!
Toplam 15
Yorum
Kartall Bedava gelse yaşa bakarmısınız? Önce kendi takımına ve aldığın futbolcuların yaşına ve kariyerine bakacaksın.
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Josef: Oraya asla gitmem!
Toplam 13
Yorum
al birini vur ötekine josef ve topalın istatistiği oyuna katkı yapmayıp haricen 2 ikiz stoperler..ilkel bir model.
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