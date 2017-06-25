''Kazanarak bitirmek istedik ve başardık''

Ekrem Memnun, Milli Takım'ın Letonya'yı 72-63 yendiği karşılaşmadan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa beşinciliğinden dolayı oyuncularını kutlayarak, şöyle konuştu:

"Biz burada madalya almayı çok istiyorduk. Bunu da başaracak oyunu sahaya koyduk. Yunanistan maçındaki 10-12 dakikalık kötü oyun sonucu elendik. Oradan ayağa kalkıp Dünya Şampiyonası'na katılma hedefimize tutunduk. Letonya karşısında bugün bir formalite maçı oynadık. Bu maçı oynamak bütün oyuncular için zor. Kazanarak bitirmek istedik ve bunu başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Turnuvada şans verdiği genç oyuncuların performansına da değinen Memnun, "Genç oyuncularımızın daha fazla katkı yapması gerekiyor, diye düşünüyorum. Boy olarak sıkıntımız var. Agresifliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu yıl ligde bir takımda sahada 2 Türk olacak. Son 2 yılda 4 yabancılı düzende büyük bir darbe yedi Türk oyuncular. Aldıkları süre kısıtlı oldu. Bu da yeni oyuncu çıkmasını engelledi. Bundan sonraki yıllar Türk kadın basketbolu ve oyuncuları için çok önemli. Bahane yok, herkes kendisini daha fazla geliştirecek. Fena olmayan genç oyuncularımız var ama mutlaka kendilerini daha fazla geliştirmeleri lazım." diyerek sözlerini tamamladı.



IŞIL ALBEN: "MUTLUYUZ"

Ay-yıldızlı ekibin tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, Avrupa Şampiyonası'na ilk 5 hedefiyle geldiklerini ve bunu başardıklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

Dünya Şampiyonası vizesini dün almayı garantilediklerini hatırlatan Işıl, "Çok mutluyuz tabii ki. Buraya gelirken de ilk hedefimizin Dünya Şampiyonası için vize almak olduğunu söylemiştik. Onu almamıza rağmen bugün de çok önemli bir maç oynadık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de önemli bir prestij maçına çıktık. Ciddiyetle oynadık ve galip geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde Yunanistan maçında kötü bir oyun sergilediklerini anlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "Onun dışında harika bir şampiyona geçirdik. En önemli yerde en istemediğimiz şey oldu. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da aynı hatayı yapmıştık, bunda da aynı hatayı yaptık. Ders alıp, önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda daha iyi olmak için çalışacağız. Jenerasyon değişikliği olduğu için bu sene en zor yıldı bizim için. İnanıyorum ki önümüzdeki senelerde her şey daha güzel olacak." diye konuştu.

Milli Takım'ın oyun kurucularından Olcay Çakır Turgut ise Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri olmaya hak kazandıkları için gururlu olduklarını kaydetti.