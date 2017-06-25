Bravo Periler

Potanın Perileri, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek klasman maçında Slovakya’yı yendi. Kadın Takımımız, tarihinde 2’nci kez Dünya Şampiyonası’nda yer alacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 ila 8'inci sırayı belirleyecek ilk klasman maçında Slovakya'yı 72-56 mağlup etti ve 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Maça hızlı başlayan Türkiye, devreyi de 32-28 önde bitirdi. Rakibine hiç üstünlük tanımayan ay-yıldızlılar, rahat bir galibiyet aldı.



Turnuvada ilk 6'da olması kesinleşen ve gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Milli Takım, bugün beşincilik maçında 16.00'da Letonya ile karşılaşacak. Slovakya ise 7'incilik maçında yarın 13.30'da İtalya ile mücadele edecek.



İSPANYA VE FRANSA

AVRUPA Şampiyonası'nda Belçika'yı 68-52 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 77-55 deviren Fransa finale yükseldi. İspanya ile Fransa arasındaki final bu akşam 21.30'da oynanacak. Saat 19.00'da ise Yunanistan ile Belçika üçüncülük maçına çıkacak.



BAHAR'IN DURUMU İYİ

Maçın 4. dakikasında Romana Vynuchalava'nın dizinin yüzüne gelmesiyle sakatlanan Bahar Çağlar taburcu edildi. Kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede tomografisi çekilen ve iki saat müşahede altında tutulan 28 yaşındaki basketbolcumuz, kampa dönerek istirahate çekildi.