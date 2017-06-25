Bravo Periler
Potanın Perileri, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda 5 ila 8. sırayı belirleyecek klasman maçında Slovakya’yı yendi. Kadın Takımımız, tarihinde 2’nci kez Dünya Şampiyonası’nda yer alacak.
Turnuvada ilk 6'da olması kesinleşen ve gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Milli Takım, bugün beşincilik maçında 16.00'da Letonya ile karşılaşacak. Slovakya ise 7'incilik maçında yarın 13.30'da İtalya ile mücadele edecek.
İSPANYA VE FRANSA
AVRUPA Şampiyonası'nda Belçika'yı 68-52 yenen İspanya ile Yunanistan'ı 77-55 deviren Fransa finale yükseldi. İspanya ile Fransa arasındaki final bu akşam 21.30'da oynanacak. Saat 19.00'da ise Yunanistan ile Belçika üçüncülük maçına çıkacak.
BAHAR'IN DURUMU İYİ
Maçın 4. dakikasında Romana Vynuchalava'nın dizinin yüzüne gelmesiyle sakatlanan Bahar Çağlar taburcu edildi. Kontrol amaçlı götürüldüğü hastanede tomografisi çekilen ve iki saat müşahede altında tutulan 28 yaşındaki basketbolcumuz, kampa dönerek istirahate çekildi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
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