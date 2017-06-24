Potanın Perileri bileti kaptı!

Turnuvada ilk 6'da olması kesinleşen ve gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Milli Takım, yarın beşincilik maçında TSİ 16.00'ta Slovakya ile karşılaşacak.



Slovakya ise 7'incilik maçında yarın TSİ 13.30'da İtalya ile mücadele edecek.



Karşılaşmaya Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 7-4 önde geçti. Pota altını etkili kullanan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de pota altından sayılar bulan Milli Takım, Cansu Köksal'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu isabetle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı. 25-9. Alan savunması karşısında zorlanan Milli Takım'ın temposu bu dakikadan sonra oldukça düştü. Etkili savunmasını hücuma da

yansıtan Slovakya, farkı eritmeyi başardı ve Türkiye soyunma odasına 32-28 önde gitti.



Üçüncü çeyreğin başında Işıl Alben ve Hollingsvorth'le sayılar bulan Türkiye, 23. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 43-31. Bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen elinde bulunduran ve 28. dakikada farkı 20'ye (57-37) çıkaran ay-yıldızlı ekip, final periyoduna 57-39 üstün girdi.

Final periyodunda rakibini maça ortak etmeyen Türkiye, sahadan 72-56 galip ayrılarak, 2018 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.



TÜRKİYE, 2. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ikinci kez Dünya Şampiyonası'nda yer alacak. Türkiye'de 2014'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ay-yıldızlı ekip, söz konusu şampiyonada 4. olmuştu.



Salon: Prag Arena



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Maj Kazuko Forsberg (Danimarka), Tanel Suslov (Estonya)



Türkiye: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Işıl Alben 15, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez 15, Hollingsvorth 20, Cansu Köksal 5, Tilbe Şenyürek 2, Ayşe Cora, Şaziye İvegin Üner 5, Esra Ural, Olcay Çakır Turgut 3



Slovakya: Zirkova 3, Balintova 12, Oroszova 6, Vynuchalova 9, Ruzickova 8, Remenarova 2, Dudasova, Jurcenkova 8, Mikulasikova 2, Slamova 6, Kovacikova



1. Periyot: 16-9



Devre: 32-28



3. Periyot: 57-39