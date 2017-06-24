İspanya aşkına
Çeyrek finalde Yunanistan’a elenen Potanın Perileri, klasman maçında 16.00’da Slovakya’yı mağlup ederse İspanya vizesini cebine koyacak
İSPANYA KURTARDI
Milliler, Slovakya'ya yenilmesi durumunda ise yarın yedincilik karşılaşmasına çıkacak ve İspanya'daki Dünya Şampiyonası'na katılma şansı kalmayacak. İspanya yarı finale yükseldiği için, turnuvayı altıncı bitirecek takım da Dünya Şampiyonası vizesi alacak. Türkiye , bugün karşılaşacağı rakibi Slovakya'yla şampiyonada aynı grupta yer aldı. Potanın Perileri, rakibini rahat bir oyunla 69-58 yenmeyi başarmıştı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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