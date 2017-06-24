İspanya aşkına

Çeyrek finalde Yunanistan’a elenen Potanın Perileri, klasman maçında 16.00’da Slovakya’yı mağlup ederse İspanya vizesini cebine koyacak

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Çekya'daki Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a elendikten sonra klasman maçları oynayacak. Potanın Perileri, bugün karşılaşacağı Slovakya'yı yenmesi durumunda 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Prag Arena'da saat 16.00'da oynanacak maç NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin, gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'yı yenmesi gerekiyor. Ay-yıldızlılar, Slovakya'yı yenerse, yarın beşincilik maçı oynamaya hak kazanacak ve Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeyi garantileyecek.



İSPANYA KURTARDI

Milliler, Slovakya'ya yenilmesi durumunda ise yarın yedincilik karşılaşmasına çıkacak ve İspanya'daki Dünya Şampiyonası'na katılma şansı kalmayacak. İspanya yarı finale yükseldiği için, turnuvayı altıncı bitirecek takım da Dünya Şampiyonası vizesi alacak. Türkiye , bugün karşılaşacağı rakibi Slovakya'yla şampiyonada aynı grupta yer aldı. Potanın Perileri, rakibini rahat bir oyunla 69-58 yenmeyi başarmıştı.