 Prag'da hüsran – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Prag'da hüsran

    Prag'da hüsran

    Komşu’dan 29 sayı fark yiyerek yarı final şansını kaçıran kadın basketbolcularımız, Dünya Şampiyonası biletini de tehlikeye attı. Yarın Slovakya’yı yenersek İspanya’ya gidiyoruz.

    A Milli Basketbol Kadın Takımımız için dün Avrupa Şampiyonası'nda hüsran vardı. Çekya'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Yunanistan ile karşılaşan Türkiye, salondan farklı yenilgiyle ayrıldı. B Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan ve lider olarak son 8'e kalan ay-yıldızlı ekibimiz, komşu karşısında etkisiz kaldı. İyi başladığı maçın ikinci periyodunda 10 sayı öne de geçen milliler, müsabakanın sonunu getiremedi.

    İSPANYA UMUTLANDIRDI
    Klasman maçları oynayacak Perilere, dün akşam İspanya'dan sevindirici haber geldi. Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Boğalar'ın yarı finale kalmasıyla 6'ncı olacak takıma da İspanya yolu açıldı. Yarın Slovakya'yı yenmesi halinde pazar günü de 5.-6'ncılık maçına çıkacak olan Periler, Slovakya'yı mağlup etmesi halinde bileti cebine koyacak.

    RAKİBİMİZ YİNE SLOVAKYA
    Klasman mücaelesi verecek olan Perilerin rakibi; Fransa'ya 67-40 yenilen Slovakya. Periler, gruptaki ilk maçta 69-58 yendiği rakibini yarın da mağlup ederse pazar günkü 5.-6'ncılık mücadelesi için hak kazanacak. Öte yandan evsahibi İspanya'nın yarı finale çıkmasıyla 6'ncı olacak takıma şans doğdu.

    EKREM MEMNUN YIKILDI
    Yunanistan hezimetinin ardından konuşan Türkiye Başantrenörü Ekrem Memnun, bir hayli üzgündü. 10 sayı öne geçtikten sonra yaptıkları rotasyona değinen Memnun, "Oyuncuları dinlendirmek için bunu yaptık. Ancak sonunu getiremedik. Üzgünüm ve fazla bir şey konuşmak istemiyorum" dedi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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