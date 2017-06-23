Periler galibiyete odaklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında yarın karşılaşacağı Slovakya'yı yenmesi durumunda 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye ile Slovakya arasında oynanacak klasman maçı Prag Arena'da TSİ 16.00'da başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak.

Şampiyonaya Hradec Kralove şehrinde B Grubu'nda başlayan milliler, grup maçlarında fire vermeden Slovakya, İtalya ve Belarus'u yenerek çeyrek finale geldi. Prag'da dün oynanan çeyrek final maçında Yunanistan'a farklı skorla elenen Türk Milli Takımı, madalya umudunu kaybetti.

Türkiye'nin, gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'yı yenmesi gerekiyor. Ay-yıldızlılar, Slovakya'yı yenmesi durumunda, 25 Haziran Pazar günü beşincilik maçı oynamaya hak kazanacak ve Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeyi garantileyecek. Milliler, Slovakya'ya yenilmesi durumunda ise pazar günü yedincilik maçı oynayacak ve Dünya Şampiyonası'na katılma şansı kalmayacak.

İspanya yarı finale yükseldiği için, turnuvayı altıncı sırada bitirecek takım da Dünya Şampiyonası vizesi alacak.

Türkiye, yarın karşılaşacağı rakibi Slovakya'yla aynı grupta yer aldı. Milli Takım, rakibini B Grubu'ndaki maçta rahat bir oyunla 69-58 yenmeyi başardı. Slovakya, B Grubu'nda sadece Belarus'u yenip, üçüncü olarak ikinci tura yükselmiş, bu turda da Ukrayna'yı 82-68'lik skorla geçerek çeyrek finale geldi. Slovakya, çeyrek finalde ise Fransa'ya direnemedi ve rakibine 67-40 mağlup oldu.

Klasman etabının diğer maçı ise İtalya ile Letonya arasında oynanacak.

Türkiye-Slovakya galibi ile İtalya-Letonya maçının kazananı, Dünya Şampiyonası'na gitmeyi garantileyecek beşincilik maçına çıkacak.



Finalistler belli oluyor

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan takımlar da yarın belli olacak.

Prag Arena'da oynanacak yarı final maçlarında Yunanistan ile Fransa, İspanya'yla da Belçika karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada yarının maç programı (TSİ) şöyle:

Klasman maçları:

13.30 Letonya-İtalya

16.00 Türkiye-Slovakya

Yarı final:

19.00 İspanya-Belçika

21.30 Yunanistan-Fransa