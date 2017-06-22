 Potanın Perileri bu kez üzdü – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Potanın Perileri bu kez üzdü

    Potanın Perileri bu kez üzdü

    2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'la karşılaşan Potanın Perileri maçtan 84-55 yenik ayrıldı.

    Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde bugün Yunanistan'la karşı karşıya gelen A Milli Takım'ımız maçtan 84-55 mağlup ayrıldı ve madalya şansını kaybetti.

    Beşincilik maçına çıkacak olan Potanın Perileri'nin Dünya Şampiyonası şansı sürüyor.

    Şampiyonaya B Grubu'nda başlayan milliler, grup maçlarında fire vermezken; Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenerek namağlup bir şekilde çeyrek finale direkt yükselmişti.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:42
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