Potanın Perileri bu kez üzdü
2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'la karşılaşan Potanın Perileri maçtan 84-55 yenik ayrıldı.
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde bugün Yunanistan'la karşı karşıya gelen A Milli Takım'ımız maçtan 84-55 mağlup ayrıldı ve madalya şansını kaybetti.
Beşincilik maçına çıkacak olan Potanın Perileri'nin Dünya Şampiyonası şansı sürüyor.
Şampiyonaya B Grubu'nda başlayan milliler, grup maçlarında fire vermezken; Slovakya, İtalya ve Belarus'un yenerek namağlup bir şekilde çeyrek finale direkt yükselmişti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:42
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Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor
Toplam 10
Yorum
haklısın etoo..vander love ikilisi feneri uçurur.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
aykut sistemine uygun oyun zekası olmayan tam bir yan pasçıdır üretkenlik hiçtir.
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Josue ve Castro hedefte
Toplam 12
Yorum
gerek var mı sizce josue sadece yanındakine ver-al yapar kısa pas..klas bir pas oyunu yok. 8 numara ehh biraz..10 asla değil..ekicinin yedeği olur.
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